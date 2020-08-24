شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت: لا أحد فوق القانون.. ولا حماية لفاسد أيا كان والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد أن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقرارها مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وقمة الأولويات. وأضاف: إن أبناء الأسرة الحاكمة جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون ولا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نواف الأحمد قوله، في كلمة للكويتيين إن الكويت بخير بتلاحم أبنائها وتعاونهم وهي قادرة على تجاوز كل العقبات والتحديات وستظل دائما دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل واعد وزاهر ينعم فيه أبناؤها بالأمن والرخاء والازدهار.

ودعا الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن البلاد تشهد في ظل جهود مواجهة وباء كورونا ما يدور من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في المؤسسات الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن.

ولفت إلى أن هذا الأمر يحظى باهتمامه الشخصي ومتابعته لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد القضاء العادل النزيه بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مشددا بألا يفلت أي مسيء من العقاب.

وأكد اعتزازه بالمؤسسات الأمنية لافتا إلى أنه لن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن.