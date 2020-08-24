شكرا لقرائتكم خبر عن الغنوشي يسعى لتعديل قانون الانتخابات التونسي لتمكين النهضة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ومؤسس حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان راشد الغنوشي إنه وأعضاء الحركة سيعملون جاهدين في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير النظام الانتخابي.

وأضاف الغنوشي، في ندوة صحفية بصفاقس، أمس الأحد، إن النظام الانتخابي غير قادر على إفراز أغلبية مهمتها كانت قوة الحزب، واعتبر أن النظام الانتخابي سبب من أسباب ضعف الاستقرار في تونس وإذا لم يتغيّر فسيظل المشهد السياسي متشتتًا.

وقال رئيس البرلمان التونسي إنه مهما كان أي حزب قويًا فإنه لن يتمكن من تحصيل الأغلبية البرلمانية في ظل هذه الانتخابات، ما أدى إلى ضعف الاستقرار في البلاد.

وشدد على أن بقاء النظام الانتخابي الحالي على ما هو عليه سيبقي المشهد البرلماني والحكومي في تونس مشتتًا، وقال: «نحن مطالبون بتغييره إلى نظام انتخابي قادر على إفراز أغلبية، وسنعمل في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير هذا النظام».

وأشار مؤسس حركة النهضة إلى إمكانية الدعوة لجلسة برلمانية استثنائية للنظر في تنقيح قانون المحكمة الدستورية لتيسير استكمال تركيبتها، مؤكدًا أن التعديل سيشمل النزول بأغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس أو الأغلبية المطلقة؛ ليتمكن البرلمان من انتخاب 3 أعضاء في المحكمة، قبل المرور لقيام المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بتعيين بقية الأعضاء.