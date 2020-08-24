شكرا لقرائتكم خبر عن «القواعد العسكرية» حلقة جديدة في المؤامرة التركية القطرية لتقسيم ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

جاءت زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة الليبية طرابلس والاتفاق على تحويل مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية في فترة بالغة الدقة في مسار القضية الليبية؛ إذ أكدت عزم أنقرة والدوحة على الاستمرار في إسقاط ليبيا في فخ الفوضى من أجل تقسيمها، ومن ثم القفز لنهب خيراتها.

الغضب الفرنسي ضد أردوغان وتصرفاته في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، والذي ظهر في تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ليس الموقف الأوروبي الوحيد ضد أنقرة؛ إذ قال النائب بالبرلمان الإيطالي أندريا ديلمسترو، إن تركيا وقطر في طريقهما لاحتلال ليبيا من خلال إنشاء القواعد البحرية والجوية في البلاد.

وأوضح أندريا ديلمسترو الذي يرأس أيضًا حزب إخوة إيطاليا في تصريحات نقلتها وكالة «نوفا» الإيطالية، أن الرئيس التركي أردوغان والسلطات القطرية يمضون قدمًا في الاحتلال العسكري لليبيا من خلال قواعد بحرية وجوية، مطالبًا حكومة بلاده بالتدخل بشكل حاسم، ضد تدخلات أردوغان في ليبيا.

وشدد ديلمسترو، على ضرورة أن تخرج الحكومة الإيطالية من حالة ما وصفها بـ «الخمول الدبلوماسي الدولي» وتتدخل بشدة ضد الأهداف التوسعية لأردوغان، التي ترتبط بشكل مقلق بالدور القطري.

وزار خالد العطية، وزير الدفاع القطري، وخلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، طرابلس الأسبوع الماضي والتقيا بعدد من المسؤولين العسكريين التابعين لحكومة الوفاق غير المعترف بها من البرلمان الليبي.

وتواصل قطر توفير الدعم المالي الضخم لتركيا للدفع بالمرتزقة إلى ليبيا من أجل قتال الجيش الليبي وإثارة الفوضى ودعم ميليشيات الوفاق، وهو ما أقره مجلس الأمن الدولي، أكثر من مرة في تقاريره، موضحًا أن التدخل القطري والتركي يعقّد الأزمة الليبية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن تركيا نقلت 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب من أجل نقلهم إلى ليبيا للقتال ضد الجيش في ليبيا.

وأوضح أن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على أنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر، إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا أن وجهتهم الحقيقية ليست قطر، ولكنها ليبيا بهدف دعم الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وسلّط المرصد الضوء ليس فقط على استعانة تركيا بمرتزقة للقتال مقابل المال، لكن أيضًا على خداع المسلحين وإيهامهم بسهولة ما سيقومون به، قبل أن يُفاجَؤوا بالحقيقة.

ووفقًا لإحصاءات المرصد، فإن أعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا يبلغ حاليًا نحو 17420 مرتزقا، من بينهم 350 طفلًا دون 18 عامًا، وقال المرصد أيضًا إن تركيا أرسلت قرابة 10 آلاف مسلح من غير السوريين، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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القاعدة وداعش

وسبق زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، تفكيك الجيش الليبي خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وسط تأكيدات من مراقبين سياسيين على أن تركيا تسعى لاستبدال ميليشيات طرابلس بميليشيات جديدة من عناصر داعش خشية تنامي نفوذ ميليشيات طرابلس ورغبتها في الحصول على مغانم سياسية ومالية في حال إحكام أنقرة سيطرتها على ليبيا.

كما سيطرت إحدى الميليشيات القريبة من تنظيم القاعدة والمرتبطة بنظام أردوغان على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وطرد ميليشيات زوارة الأمازيغية ما أثار استياء بالغًا في مدينة زوارة الحدودية التي كانت تتزعم الإشراف على المعبر.

ورجّحت مصادر من مدينة الزاوية، غربي طرابلس، أن تكون مديرية أمن المدينة تلقت أمرًا من وزارة داخلية الوفاق لإرسال قوات إلى معبر رأس جدير والسيطرة عليه، وهو ما نفاه مقربون من الوزارة، مؤكدين أن الأوامر صدرت من غرفة العمليات التركية، وليس عن الوفاق وأن نظام أردوغان يسعى إلى وضع يده على المعابر البرية في غرب ليبيا.

ويرى المراقبون أن سيطرة الأتراك على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ستمثل نقلة تحوّل في اتجاه الوصاية التركية التامة على غرب ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بتهريب السلع والبشر.

وكشفت تقارير أن سفينتين حربيتين تركيتين وصلتا إلى ميناء الخمس في تحرك أعاد إلى الواجهة محاولات تركيا الحثيثة لتحويل موانئ الغرب الليبي إلى قاعدة خلفية لأنشطتها المتنامية، مشيرة إلى أن هذا الميناء التجاري الواقع إلى غرب العاصمة طرابلس بـ120 كم، تحوّل بحسب تأكيدات الجيش الوطني الليبي لاستقبال السفن التركية والمرتزقة، ونقل إرهابيين إلى الغرب الليبي بدعم وتمويل قطري، وبات قاعدة لنقل السلاح والمرتزقة.

ووفق تأكيدات الجيش الليبي أيضًا، فإن تركيا عمدت منذ بداية تدخّلها في ليبيا، تحت غطاء دعم الوفاق إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس ومطار زوارة وبعض مرافئ الصيد غرب طرابلس، إلى قواعد لنقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

كما أعلن عن تسليم حكومة الوفاق قاعدة مصراتة البحرية للسلطات التركية التي تسيطر كذلك على قاعدة الكلية الجوية بالمدينة، فيما توصلت تركيا وقطر وحكومة الوفاق إلى إنشاء مركز تنسيق قطري - تركي - ليبي يجتمع شهريًا على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاث بمقر المركز في مصراتة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا عززت وجودها في المنطقة الغربية، خصوصًا طرابلس ومصراتة، ونقلت منظومتي دفاع جوي حديثًا إلى قاعدة الوطية الجوية، كما تمّ رصد من 50 إلى 60 آلية عسكرية في محيط القاعدة، مؤكدًا أن طائرات النقل التركية العملاقة ما زالت تنقل مرتزقة ومتطرفين من مدينة غازي عنتاب التركية إلى مصراتة.