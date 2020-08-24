ترامب يعلن إجازة استخدام بلازما المتعافين فى علاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "إنجاز تاريخى"، وقال إن هيئة الغذاء والدواء أجازت استخدام علاج بلازما المتعافين بشكل طارئ، وهو ما سينقذ حياة الآلاف من الأمريكيين الذين سيحصلون على هذا العلاج، حيث يقلل الوفيات بنسبة 35%.



وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى حول مستجدات فيروس كورونا، أن السرعة التى تم بها إجازة هذا العلاج كانت لتستغرق سنوات إذا لم يكن موجودًا فى الإدارة.

وحضر المؤتمر وزير الصحة أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان.

وكان ترامب غرد قائلا: إن هناك أخبار جيدة حول علاج فيروس كورونا.

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يأتي هذا الإعلان بعد أيام من اعتقاد مسئولي البيت الأبيض أن هناك تأخيرات لدوافع سياسية من قبل إدارة الغذاء والدواء في الموافقة على لقاح وعلاجات للمرض الذي قلب فرص ترامب في إعادة انتخابه.

وقالت الوكالة الأمريكية إن إصدار ترامب لأمر طوارئ فى مؤتمر الليلة يتزامن مع عشية المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري -24 أغسطس-27 أغسطس- سيسهل على بعض المرضى الحصول على العلاج، وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض.

وأعتبرت أن بلازما الدم المأخوذة من مرضى تعافوا من فيروس كورونا تكون غنية بالأجسام المضادة ، ويكون له فوائد لأولئك الذين يكافحون المرض. لكن الأدلة لم تكن حاسمة فيما يتعلق بكيفية عملها أو أفضل طريقة لإدارتها.

وقال إن كاليفورنيا تكافح أسوأ حرائق فى تاريخ الولاية، مشيرًا إلى أنه يتابع مع حاكم الولاية الوضع وتقدم بالعزاء لأهالى الضحايا وتضامنه مع المتضررين.

وأشار إلى العواصف التى تضرب بعض الولايات، قائلاً إنه تم نشر القوات المعنية لمواجهة آثار هذه العواصف، متقدما بالشكر لجميع حراس السواحل فى بورتوريكو ولويزيانا، ودعا الأمريكيين للاستماع إلى نصائح المسئولين حول الاستجابة للكوارث.