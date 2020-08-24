شاهد صرخة سيدة ليبية: فلوسنا عند السوريين والأتراك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة ليبية صدحت بأعلى صوتها منددة بتردي الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي وبالفساد، قائلة إن أموال الليبيين يأخذها الأتراك والمرتزقة السوريون، داعية الليبيين إلى مواصلة التظاهر في ميدان الشهداء إلى أن تتغير الأوضاع.
واعتبر متابعون للشأن الليبي أن هذه السيدة كسرت حاجز الصمت وعبرت عما يكابده المواطن الليبي.
وأفاد شهود بأن مرتزقة تابعين لتركيا أطلقوا النار على متظاهرين في العاصمة طرابلس يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.
من جانبها ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا إن عددا من المتظاهرين أصيب جراء إطلاق النار.
وقالت داخلية الوفاق إن مطلقي النار على المتظاهرين لا يتبعون للأجهزة الأمنية، وأفاد شهود بانقطاع الكهرباء عن معظم مناطق طرابلس.
من جانبها، دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى وقف التصعيد بطرابلس، وبحرية الحركة والوصول إلى المرافق الصحية في العاصمة. كما دعت إلى الإطلاق الفوري للمعتقلين تعسفيا.
وفي مصراتة كان الوضع مشابها، تظاهرات ضد حكومة الوفاق، وضد الفساد وتردي الأوضاع.
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