كورونا عربيًا: دولتان تتجاوزان نصف المليون إصابة.. و10 آلاف حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود عبدالرحمن:

جرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" بالوطن العربي إلي مليون و185 ألفًا و 842 إصابة، مات منهم 21 ألفًا و 851 حالة.

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وسجلت السعودية والعراق أعلى الإصابات عربيا، حيث تجاوزت الأولى 307 آلاف إصابة، بينما الثانية تجاوزت 204 آلاف إصابة.

ولم تسجل 4 دول إصابات جديدة هي: عمان وجزر القمر والصومال وجيبوتي