محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق نشب بكابينة كهرباء، جوار مجمع السعيد بالأمير بحري الدائري، وامتد لستارة شرفة منزل مجاور فقط.
تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بكابينة كهرباء، جوار مجمع السعيد بالأمير بحري الدائري، وجرى إخطار الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء، والسيطرة على الحريق.
وتبين من المعاينة أن الحريق امتد فقط لستارة شرفة منزل مجاور، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
فيما تأثرت الوحدات السكنية التي كانت تستخدم الكابينة بانقطاع الكهرباء، وتتولى الأجهزة المسؤولة بشركة الكهرباء اتخاذ اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بكابينة كهرباء بالخصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.