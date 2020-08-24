السيطرة على حريق بكابينة كهرباء بالخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق نشب بكابينة كهرباء، جوار مجمع السعيد بالأمير بحري الدائري، وامتد لستارة شرفة منزل مجاور فقط.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بكابينة كهرباء، جوار مجمع السعيد بالأمير بحري الدائري، وجرى إخطار الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء، والسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق امتد فقط لستارة شرفة منزل مجاور، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

فيما تأثرت الوحدات السكنية التي كانت تستخدم الكابينة بانقطاع الكهرباء، وتتولى الأجهزة المسؤولة بشركة الكهرباء اتخاذ اللازم. ​