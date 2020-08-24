كل ما تريد معرفته عن جامعة الأميرة نورة

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في المملكة العريية السعودية، هويتها البحثية التي ارتكزت فيها على نمط الحياة والصحة والرفاه إضافة إلى تعزيز القدرة البحثية والابتكار والنهج الشامل في تعزيز الصحة.

ويعكس هذا الإطلاق توجهًا تقوده وزارة التعليم على مستوى الجامعات في تحديد الهوية الوطنية البحثية بهدف الوقوف على كفاءتها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تتمثل بتحقيق الريادة في كافة المجالات ومنها البحث العلمي.

نبذة عن جامعة الأميرة نورة

تم افتتاح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك

عبد الله بن عبد العزيز، تقع في مدينة الرياض.

وتعد أول جامعة في المملكة العربية السعودية خاصة للبنات، تم تغيير اسمها من جامعة الرياض للبنات لتصبح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، وتستوعب الجامعة حوالي 60 ألف طالبة مما يشكل أكثر من 60% من خريجات الثانوية.

Advertisements

وتم انتقال الجامعة إلى مقرها الدائم بالمدينة الجامعية. وأول مدراء الجامعة هي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن

آل سعود.

أنشئت الجامعة للبنات بالرياض تحت مظلة وزارة التعليم ترتبط بها كليات البنات الكائنة في منطقة الرياض التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم حاليا بعد دمجها مع وزارة التعليم العالي). وعليه فقد مرت كليات الجامعة بالمراحل الآتية:

أنشئت أول كلية من الكليات المعنية وهي كلية التربية عام 1390 هـ (1970 م) ثم تبعها بعد ذلك إنشاء الكليات الأخرى حتى بلغ عدد الكليات الكائنة في منطقة الرياض (23) كلية مثّلت الكليات التي احتضنتها الجامعة في بداية مولدها.

تقدمت الجامعة لمجلس التعليم العالي بمشروع لإنشاء كلية لعلوم الحاسب وتقنية المعلومات في محافظة المجمعة وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي.