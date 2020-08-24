قالت وزارة داخلية "حكومة الوفاق" في ليبيا، مساء يوم الأحد، إن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنهميريدون إثارة الفتنة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت في بيان أن المندسين لا يتبعون وزارة الداخلية، مشيرةإلى أنه قد تم التعرف عليهم وسيتم ضبطهم.
وأوضحت أنها فتحت تحقيقا جنائيا في الأحداث ستنشر نتائجه بعد الانتهاء منه.
وشدد في السياق على أنها تدعم حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب.
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية "حكومة الوفاق": مندسون أطلقوا النار خلال المظاهرات في طرابلس لإثارة الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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