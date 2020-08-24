تقدم إستراتيجي للشرعية في جبهات خمس محافظات يمنية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إحراز الجيش في بلاده تقدماً ميدانياً إستراتيجياً في جبهات محافظات الضالع وصنعاء والبيضاء والجوف ومأرب.

وقال العميد مجلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت أمس هزيمة كبيرة بعد اختراق مواقع دفاعاتها بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في مريس شمال مديرية قعطبة بالضالع.

وأضاف مجلي أن قوات الجيش والمقاومة استعادت عدداً من المناطق والمرتفعات والهيئات الحاكمة، وأهمها قرية القهرة والزيلة ومواقع السبعة وموقع الدبابة ومريفدان وجبلي ملزق والخواو، وموقع الخزان الإستراتيجي المتاخم لمنطقة سون القريبة من جبل ناصة الإستراتيجي وسط استمرار للمعارك.

وأشار المتحدث العسكري إلى تحقيق تقدم للجيش في منطقة نجد العتق في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهتي النضود والجدافر بمحافظة الجوف، وكذلك جبهة قانية بمحافظة البيضاء وصرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح أن قوات الجيش استخدمت العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية والأساليب التكتيكية من المناورة والمفاجأة والهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق التي من خلالها تحقق التقدم والقضاء على التسللات، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بالميليشيا المتمردة، وأسر عدد من عناصرها، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر المنوعة.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارات جوية ناجحة في الجبهات القتالية أسفرت عن تدمير تحصينات ومخازن أسلحة وتعزيزات الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال مجلي إن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهزام واستنزاف مستمر في ميدان المعركة، ومستمرة في نشر الأكاذيب والانتصارات الوهمية والحرب النفسية، ومواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب والضالع والبيضاء والحديدة بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة. وذكر العميد مجلي أن الجيش أسقط طائرتين مسيرتين للميليشيا في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وطائرة مسيرة في الجدافر محافظة الجوف خلال الساعات الماضية.

تدمير طائرة مفخخة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

قرى ومواقع محررة

- قرية القهرة

- قرية الزيلة

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- مواقع السبعة

- موقع الدبابة

- مريفدان

- جبلا ملزق والخواو

- موقع الخزان الإستراتيجي المتاخم لمنطقة سون القريبة من جبل ناصة الإستراتيجي

مناطق تقدم فيها الجيش الشرعي

- منطقة نجد العتق في جبهة نهم بمحافظة صنعاء

- جبهتا النضود والجدافر بمحافظة الجوف

- جبهة قانية بمحافظة البيضاء

- صرواح بمحافظة مأرب