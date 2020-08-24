فنانة مغربية تخضع لعملية جراحية في الإمارات

خضعت الفنانة المغربية العراقية، شذى حسون، أمس السبت، لعملية جراحية في دولة الإمارات، كللت بالنجاح.

وطمأنت شذى حسون جمهورها، لحظات قليلة بعد مغادرتها لغرفة العمليات، ونشرت صورة لها، معلقة عليها “الحمد والشكر لله.. انتهت عمليتي قبل قليل”.

ونفت شذى حسون أن تكون العملية، التي خضعت لها تجميلية، كما راج لذلك، موضحة، في تصريح، خصت به موقع “إيتي بالعربي” أنها “عملية نسائية دقيقة”.

وتقاطرت تعاليق أصدقاء شذى على منشورها، للاطمئنان عليها، والدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد خضوعها للتدخل الجراحي المذكور.