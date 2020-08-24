شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تعافي 809 وتسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.
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