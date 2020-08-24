شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 71 إصابة محلية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 2818 حالة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.