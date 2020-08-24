اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاءالمقبل موعدا لاستقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني مسبق في دوائرها. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تقرر فتح دوائر المديرية العامة للمرور بدءاً من الثلاثاء المقبل لانجاز معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية". وأوضحت المديرية، أن "المراجعات تكون خاصة لمن سجلوا في وقت سابق الكترونيا وتم تحديد موعد لهم"، مشيرة الى أن "المراجعات تشمل أيضا منح اجازات السوق للحاجزين الكترونيا ايضا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن موعد استقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني مسبق في دوائرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.