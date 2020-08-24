شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: لا نسمح بالتدخل الخارجى ووفاة العريان طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محاولات جماعة الإخوان التشكيك المستمر فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومحاولة زج الخارج للتدخل فى الشأن المصرى بالمطالبة بتحقيق دولى فى وفاة عصام العريان، مؤكدا أن ما يزعمه الإخوان ليس جديد عليهم، فهم تعودوا التشكيك فى كل شىء حتى الوفاة.

وكشف عابد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تواصل كرئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بعد خبر وفاة عصام العريان، مع الجهات المعنية، وتأكد تمام التأكد من أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

وأضاف عابد، أن مصر بسلطاتها المختصة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وأكدوا أن الوفاة ليس بها شبهة جنائية، إلا أن الإخوان لطالما تحاول انتهاز الفرص لمحاولة التشكيك في مؤسسات الدولة المصرية، قائلا: أقول لهذه الجماعة الإرهابية والتى تطلق أكاذيبها عبر أبواقها الإعلامية، إن مصر دولة مؤسسات ولا تصمت على الظلم أبداً وكل من فيها يحصل على حقوقه كاملة.

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وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على رفض محاوله اقحام الخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، قائلا: السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لن تسمح التدخل الخارجى فى الشأن المصرى.

ولفت علاء عابد، إلى حق الشعب المصرى أن يلفظ ما تفعله الجماعة الإرهابية، التى تحاول التشكيك فى كل الإنجازات التى تبذل على أرض الواقع.