طمأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الأسر المغربية بعد البلاغ الذي أصدرته وزارته يوم أمس السبت، وقال إن حق التمدرس والحفاظ على صحة المتمدرسين أولوية.
ولتدبير الموسم الدراسي 2020 – 2021، قال الوزير، الذي حل ضيفا على نشرة أخبار القناة الأولى، قبل قليل، إن وزارة التربية الوطنية اعتمدت ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية.
الآلية الثانية حسب أمزازي تتعلق بالتعليم الحضوري، عن طريق ملئ استمارة على تطبيق ستعممه الوزارة وسيتم تنظيم المجموعات واستعمال الزمن المحددة والترويج.
أمزازي أكد أيضا أن الأساتذة لن يتجاوزون استعمال الزمن المحددة لهم وأن حصصهم ستكون إما عن بعد أو حضورية كما يمكن المزج بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير أمزازي يقدم تفاصيل الدخول المدرسي المقبل.. هكذا سيتم الحسم في اختيارات الأسر بين الحضوري وعن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.