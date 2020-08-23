الوزير أمزازي يقدم تفاصيل الدخول المدرسي المقبل.. هكذا سيتم الحسم في اختيارات الأسر بين الحضوري وعن بعد

طمأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الأسر المغربية بعد البلاغ الذي أصدرته وزارته يوم أمس السبت، وقال إن حق التمدرس والحفاظ على صحة المتمدرسين أولوية.

ولتدبير الموسم الدراسي 2020 – 2021، قال الوزير، الذي حل ضيفا على نشرة أخبار القناة الأولى، قبل قليل، إن وزارة التربية الوطنية اعتمدت ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية.

الآلية الثانية حسب أمزازي تتعلق بالتعليم الحضوري، عن طريق ملئ استمارة على تطبيق ستعممه الوزارة وسيتم تنظيم المجموعات واستعمال الزمن المحددة والترويج.

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أمزازي أكد أيضا أن الأساتذة لن يتجاوزون استعمال الزمن المحددة لهم وأن حصصهم ستكون إما عن بعد أو حضورية كما يمكن المزج بينهما.