كفر قاسم: خيمة اعتصام أمام منزل تصديا لهدمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نصبت اللجنة الشعبية في كفر قاسم، خيمة اعتصام أمام بيت المحامي عارف فريج، المهدد بالهدم الفوري، في محاولة للتصدي لتنفيذ الهدم.

وسلمت السلطات المحامي عارف فريج أمر هدم فوري، بذريعة عدم استخلاص تراخيص قانونية لبيته المكون من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء في منطقة مصنع "مفلح" للأسمنت شرقي المدينة.

وأعلنت اللجنة الشعبية في كفر قاسم في بيان صدر عنها، أن خيمة الاعتصام هي الخطوة الأولى في المسار النضالي للضغط على السلطات منعها من تنفيذ الهدم.

وأشار بيان اللجنة الشعبية إلى أن الخطوات الاحتجاجية سوف تستمر وتتصاعد، بعد عقد اجتماعات للتشاور ودراسة الخطوات القادمة خلال الأيام المقبلة، فيما يتم تنظيم فعاليات جماهيرية في خيمة الاعتصام احتجاجا على الهدم.