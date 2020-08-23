5 وفيات و326 إصابة جديدة بكورونا بفلسطين

الأحد 23 أغسطس 2020

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وسجلت محافظة رام الله والبيرة حالتي وفاة فيما سجلت محافظة الخليل ثلاث وفيات.

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وقالت الكيلة إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 176 حالة تلتها محافظة بيت لحم بإجمالي 34 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 30 مريضاً من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 25033 حالة، تعافى منها 16078، فيما بلغ عدد الوفيات 143.