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شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي والان مع التفاصيل
الأحد 23 أغسطس 2020
أعلنت أرامكو السعودية الأحد، إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.
وقالت أرامكو في بيان "سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع، بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل".
وأوضحت أن عبد العزيز محمد القديمي النائب الأعلى للرئيس، سيتولى إدارة التنظيم الجديد من 13 سبتمبر(أيلول) المقبل.
أعلنت أرامكو السعودية الأحد، إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.
وقالت أرامكو في بيان "سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع، بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل".
وأوضحت أن عبد العزيز محمد القديمي النائب الأعلى للرئيس، سيتولى إدارة التنظيم الجديد من 13 سبتمبر(أيلول) المقبل.
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