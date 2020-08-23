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أرامكو السعودية تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

أعلنت أرامكو السعودية الأحد، إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.

 

وقالت أرامكو في بيان "سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع، بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل".

 

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وأوضحت أن عبد العزيز محمد القديمي النائب الأعلى للرئيس، سيتولى إدارة التنظيم الجديد من 13 سبتمبر(أيلول) المقبل.

أعلنت أرامكو السعودية الأحد، إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.

 

وقالت أرامكو في بيان "سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع، بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل".

 

وأوضحت أن عبد العزيز محمد القديمي النائب الأعلى للرئيس، سيتولى إدارة التنظيم الجديد من 13 سبتمبر(أيلول) المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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