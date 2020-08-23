مُحسن: عدن تُعاني من أزمات كثيرة أبرزها المياه

الأحد 23 أغسطس 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، إن أزمة معاناة عدن من نقص المياه ليست وليدة اليوم، فمنذ سنوات كثيرة وعدن تعاني من أزمة فى المياه فى كافة الأحياء، مُضيفاً أن هناك جهود كثيرة لحل هذة الأزمة، لكنها لا تجدي نفعاً.



وأضاف مُحسن، عبر مداخلة هاتفية مع قناة الحدث، أن الأسباب الرئيسية لأزمة المياه داخل عدن؛ تتمثل فى الآبار الخاصة كبئر أحمد، حيث تعطلت المضخات الخاصة بالمياه، فضلاً عن الكثافة السكانية الزائدة، إضافة إلى نقص المياه وسحب المياه من أحياء قديمة داخل عدن لتزويد الأحياء الجديدة.

وأشار مُحسن إلى أن مدينة عدن حاضنة دائماً للسكان، حيث أنها تعاني من أزمات أخري غير المياه، كالكهرباء والمشاكل البيئية والأزمات الصحية التى تضرب عدن، بصورة متكررة، مُضيفاً أن أبناء عدن هم من قاموا بتحرير المدينة، قائلاً أن الصراع السياسي هو السبب فى ما وصلت إلية عدن.