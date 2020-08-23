شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق هائل أمام حديقة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
نشب حريق هائل، أمام حديقة الفسطاط بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء وخزانين مياه للسيطرة على الحريق.
وتناقلت وسائل إعلام محلية صورًا للحريق الذى ما زال يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه حتى الآن.
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