اعلن القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، الاحد، عن اصابة وزير الاتصالات بفايروس كورونا ، فيما اشار الى معلومات عن الغاء عقد القمة الثلاثية. وقال الشمري في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعتها الخليج 365، ان "معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن و تأجيل زيارة مصطفى الكاظمي، بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم".

واضاف ان "ذلك دفع الى حج رهم مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشمري يعلن اصابة وزير الاتصالات بكورونا ومعلومات عن تأجيل القمة الثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.