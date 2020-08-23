نجدة بغداد تعلن القبض على عصابة للسرقة

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن القبض على عصابة للسرقة في منطقة حي العامل بالعاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة الشرطة الخامسة استنجد بهم طالب نجدة مخبرا بقيام اشخاص عدد (٤) يستقلون عجله نوع كورلا بأطلاق النار على اطارات عجلته وتحت تهديد السلاح قاموا بسرقة مبلغ من المال وقدرة (مليون دينار عراقي) ولاذو بالفرار".
واضافت انه "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل الدورية، حيث تم غلق مخارج المنطقة وبدلاله طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض على شخصين مع العجلة المذكورة اعلاه وعثر بداخلها على (٣) مسدسات غير مرخصة"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة صوليا".
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