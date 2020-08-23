تفاصيل اجتماع التطبيعية مع وكيل كاتانيتش

2020-08-23 | 21:43
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اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تفاصيل احتماعها مع بهروز دزهبود، وكيل اعمال مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.
وذكرت الهيئة في بيان انه "إنتهى قبل قليل إجتماع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع وكيل أعمال مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش".
واوضحت انه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب".
يذكر ان عقد كاتانيتش، ينتهي في الثالث من شهر ايلول المقبل.
واوضحت انه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب".
يذكر ان عقد كاتانيتش، ينتهي في الثالث من شهر ايلول المقبل.
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