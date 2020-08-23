تفاصيل اجتماع التطبيعية مع وكيل كاتانيتش

وذكرت الهيئة في بيان انه "إنتهى قبل قليل إجتماع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع وكيل أعمال مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش".

واوضحت انه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب".



يذكر ان عقد كاتانيتش، ينتهي في الثالث من شهر ايلول المقبل.