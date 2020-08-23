البرهان: تحكم الجيش السوداني بالاقتصاد القومي "فرية"

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جهات لم يسمها، بالعمل على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة والشعب.

وقال خلال مخاطبته ضباط رتبة العميد ومافوق بالخرطوم، مساء الأحد: "هناك جهات تعلق إخفاقاتها الاقتصادية على شماعة شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال تروجيها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد".

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وأوضح البرهان أن القوات المسلحة بسطت يدها على مجموعة مقدرة من الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية.

وتابع: "عدم وضوح الرؤيا عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي، وتلك الجهات تعمل على الاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة أو التكسب السياسي".

وأردف: "أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي".وجدد رئيس مجلس السيادة التزام الجيش السوداني بمبادئ الثورة وحرصه على وحدة البلاد وعدم انزالاقها إلى ما لا تحمد عقباه".

