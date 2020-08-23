إيران تكشف محتوى الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران بصاروخين مطلع العام الجاري، أن قائدها ومساعده كانا لا يزالان على قيد الحياة بعد ارتطام الصاروخ الأول بها والذي تبعه صاروخ آخر.



وتحطمت الطائرة (الرحلة 752) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران الرئيسي في 8 يناير/كانون الثاني.

واعترفت إيران بعد أيام من التضليل وإخفاء الحقيقة، بأن قواتها أسقطت الطائرة المتجهة إلى كييف عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

وكشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، للمرة الأولى عن محتوى الصندوق الأسود للطائرة الذي تم إرساله إلى فرنسا لتحليله.

وقال توراج دهقاني زنقنة إن جهاز التسجيل في قمرة القيادة سجل محادثة بين الطيار ومساعده وأحد المرشدين بين الانفجارين.

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وأضاف وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني الرسمي "حتى الثانية 19 بعد انفجار الصاروخ الأول بالقرب من الطائرة، لاحظ (الطياران) ظروفا غير طبيعية وكانا مسيطرين على الطائرة حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع زنقنة "المدرب أشار إلى أن الطائرة تعاني مشكلة إلكترونية وأن الطاقة المساعدة تم تفعيلها".

وأوضح أن الصندوق الأسود توقف عن العمل بعد 19 ثانية من الانفجار الأول، ما يجعل من المستحيل استعادة البيانات الخاصة بتأثيرات الصاروخ الثاني.

وقال زنقنة إن تحليل "تأثير الصاروخ الثاني لا يمكن الحصول عليه من الصندوق الأسود".

وتراوحت تقديرات إيران لقيمة الخسائر الناجمة عن تحطم الطائرة الأوكرانية بين 100 و150 مليون دولار أمريكي، حيث كانت ستدفعها طهران كتعويضات بعد التوصل لاتفاق مع كييف في هذا الصدد.

وبلغت التكلفة الإجمالية لتعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة نحو 24 مليون دولار أمريكي للركاب وأفراد الطاقم والبضائع، و70 مليون دولار أمريكي تتعلق بأضرار هيكل الطائرة، حسب تقديرات شركة التأمينات الإيرانية.