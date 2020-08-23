"جزيرة المهاجرين" اليونانية تخضع لإجراءات كورونا المشددة

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اثينا: أعلن مسؤولون أن جزيرة ليسبوس اليونانية التي تستضيف أكثر من 15 ألف طالب لجوء أضيفت الأحد إلى قائمة المناطق الخاضعة لإجراءات "مشددة" بسبب فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة مع إعلان الحكومة اليونانية ارتفاع عدد الإصابات اليومية الجديدة الى 284 على مستوى البلاد في ال24 ساعة الأخيرة.
وأدرجت هيئة الحماية المدنية الجزيرة الواقعة في بحر إيجه على قائمة تضم أكثر من 12 منطقة أخرى، تشمل أثينا وسالونيك والعديد من الجزر السياحية التي سجلت أعداد إصابات مقلقة.
وبات يتوجب على المطاعم والحانات في ليسبوس ان تغلق أبوابها عند منتصف ليل الاثنين حتى 1 سبتمبر، وأن تقتصر التجمعات الخارجية على 50 شخصا، باستثناء الحالات التي يتم فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وتخضع مخيمات المهاجرين في الجزيرة منذ مارس حتى نهاية أغسطس لاجراءات إغلاق مشددة.
وسجلت اليونان حتى الآن أكثر من 8600 إصابة و242 وفاة جراء كوفيد-19.
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