لقطات فيديو لرئيس بيلاروسيا مسلحاً: لا تعبثوا معي!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من موسكو: أظهرت مجموعة من الفيديوهات جرى تناقلها الأحد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو مرتدياً سترة واقية للرصاص ويحمل رشاش كلاشنيكوف، وذلك أثناء وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة مينسك، على مسافة غير بعيدة من تظاهرات المعارضة.

ويظهر في أحد الفيديوهات لوكاشنكو (65 عاما) وهو ينظر من نافذة طائرة مروحية مرتدياً الزي العسكري ويتمنطق بسلاح رشاش، فيما يظهر خلفه من قيل إنه نجله، يستكمل ارتداء لباسه العسكري.

ويظهر فيديو آخر لوكاشينكو وهو يترجل من مروحية حطّت في مقر إقامته الرسمي، بعدما قام بجولة مع نجله نيكولاي (15 عاما) فوق المكان الذي احتشد فيه أنصار المعارضة بعد الظهر.

وقال الرئيس في فيديو آخر صُوّر أثناء الجولة "لقد فروا مثل الجرذان" في إشارة إلى شارع الاستقلال، نقطة انطلاق التظاهرات، وهو خال من المتظاهرين ليلاً.

Advertisements

وظهر لوكاشنكو في الفيديو وهو يحمل رشاش كلاشنيكوف بدون مشط رصاص.

وبدت تعبئة المعارضة في شارع وساحة الاستقلال بعد ظهر الأحد مشابهة لتظاهرات الأسبوع الماضي التي شارك فيها نحو 100 ألف شخص.

لكن المتظاهرين تفرقوا ليلا نتيجة هطول الأمطار بعد أن جابوا وسط المدينة، وفق المصدر نفسه.

وازدادت التعبئة ضد رجل بيلاروس القوي منذ إعلان نتائج اقتراع 9 أغسطس الذي حاز فيه 80 بالمئة من الأصوات.