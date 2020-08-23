شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مشروع قانون جائزة المبدع الصغير .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووفقا لمشروع القانون تخصص جائزة تسمى" جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنوياً لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون ، وفي هذا الصدد يقدم الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن القانون والجائزة التي تقدم للمبدع الصغير

1- نص مشروع القانون على إنشاء جائزة تسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير" ، يشار إليها في هذا القانون بالجائزة ، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتى

2- نص القانون علي منح مبلغ مالى للفائز ، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة ، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

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3- ينص القانون على أن نشر أعمال الفائز تكون على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

4- نص مشروع القانون على منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

5- ينص القانون على أن وزير الثقافة يصدر قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين