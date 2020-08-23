شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالبرلمان: وفاة عصام العريان طبيعية وادعاءات الإخوان باطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كل ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من مطالبات بلجنة دولية للتحقيق فى وفاة الإخوانى عصام العريان، ما هى إلا محاولات لإثارة الرأى العام، ولأنها تعلم أن وفاة القيادى الإخوانى كانت بشكل طبيعى ولا يوجد أى ملابسات نهائية حول وفاته، مشيرا إلى أن هناك تقارير وأدلة تثبت ذلك، فجماعة الإرهابية أفلست وهى تحتاج إلى أمور تحرض وتهيج بها باقى فلولهم الموجودين أو أنها تحاول إثبات أنها موجودة وليس أكثر.

وأضافت فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان تسعى دائما للاستعانة بالخارج فى كل الأمور، ولحظنا كثيرا أن مثل هذه الأمور تكررت ولم تكن هى الأولى من نوعها، وما هى ألا محاولات بائسة تثبت عجز هذه الجماعة الإرهابية، وخاصة أن الدولة المصرية ليست عندها ما تخفيه، والجميع يعلم ويتابع أن كل الأوضاع فى السجون تسير على ما يرام، وشاهدنا ذلك خلال زياراتنا السابقة للسجون وكل سبل الرعاية متوفرة داخل السجون.

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كانت قد واصلت جماعة الإخوان الإرهابية أكاذيبها، ودعت إلى ما اسمته تشكيل لجنة طبية دولية للتحقيق فى وفاة القيادى الإخوانى عصام العريان عقب نحو أسبوع من وفاته.

يذكر أنه استمرارا لسلسلة التحريض التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، صدر بيانا للجماعة الإرهابية نعت فيه وفاة عصام العريان أحد أهم قيادات الجماعة فى السجن، داعية شباب الجماعة إلى ما اسمته استكمال المسيرة الإرهابية التى وضعها قيادات الجماعة.

وطالب البيان شباب الجماعة استغلال الوفاة وما ينتج عنه من حالة له تعاطف، لعودة الحراك واستغلال الحالة العامة فى الدولة المصرية، وإطلاق دعوات التظاهر والعصيان وإشعال حماس الشباب للمشاركة فى تلك التظاهر.