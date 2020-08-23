شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط حددها القانون للترشح للحصول على جائزة الدولة للمبدع الصغير.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.

ويأتى مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

ويتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه 18 سنة وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

وحددت المادة (2) شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى:

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1- أن يكون مصرى الجنسية

2- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

4- ألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية

5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة