انتشال جثة شاب غرق في بحر الهويس بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
عثر أهالي على جثة شاب في الثامنة عشر من عمره من عمره، غارقًا في بحر الهويس بقرية الراهبين التابعة لدائرة مركز سمنود.
تلقى مدير الأمن اللواء هاني مدحت إخطارًا اليوم الأحد من قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالي بعثورهم على جثة شاب يُدعى "حافظ معبد" يبلغ من العمر ١٨ سنة، مقيم بقرية طليمة، غارقًا في بحر الهويس.
وانتقلت قوات الأنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة.
تبين من خلال التحقيقات أن الشاب غرق أثناء الاستحمام ببحر الهويس، بسبب عدم قدرته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وحرر محضر بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.
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