رئيس جامعة الأزهر: نسعى للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي لتخريج نماذج تلبي احتياجات سوق العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تسعى جاهدة للانفتاح على مؤسسات الدولة التعليمية كافة "الحكومية والخاصة، والأهلية"، بهدف تبادل الخبرات وتعظيم الإفادة حتى ينعكس ذلك إيجابًا على العملية التعليمية داخل كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وحتى يتم تخريج نماذج مضيئة من أبناء جامعة الأزهر يلبون احتياجات سوق العمل في شتى المجالات الطبية، والهندسية، والزراعية إلى جانب العلوم العربية والشرعية.

جاء ذلك في كلمة المحرصاوي اليوم - خلال مشاركته في اللقاء الإلكتروني الذي عقد عبر برنامج zoom بالتعاون مع جامعة النيل وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان "المنتدى العلمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي"- بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستعرض المحرصاوي جهود جامعة الأزهر خلال جائحة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة بقطاعاتها بالقاهرة والأقاليم كانت في طليعة الصفوف التي تصدت لأزمة فيروس كورونا، وكانت استجابتها للتعامل مع الجائحة على مستوى عال من الاحترافية.

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وأوضح أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة، أبرزها تطوير نظام التعليم عن بُعْدٍ من خلال المنصات التعليمية وعبر موقعها الإلكتروني، واستخراج بريد إلكتروني رسمي لكل منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم للتعامل من خلاله مع منصات التعليم كافة، معربا عن فخره بوجود مكتب تيكو الأزهر بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والذي يسعى بشكل جادٍّ إلى نقل التكنولوجيا وتسويقها.

ولفت المحرصاوي إلى أن مسيرة التنمية بجامعة الأزهر انطلقت منذ تأسست أول حاضنة تعليمية (رواق) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ حيث تسعى لتدريب الطلاب على ما يحتاجه سوق العمل.

وأكد أن الجامعة شاركت بدورها الوطني بجانب مؤسسات الدولة المصرية الطبية في التصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة بالعجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، وأبي تيح بأسيوط، ومستشفى دمياط، إضافة إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ومستشفى الزهراء الجامعي، واستقبال المصريين العالقين في المدن الجامعية مدة العزل الصحي.

شارك في المنتدى كلا من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج.