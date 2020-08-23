وصلة مزاح تنتهي بمشاجرة بالسلاح والشوم بين عائلتين بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بخرطوش بالخطأ؛ إثر تبادل عائلتين إطلاق النار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووقوع مصاب بمركز الحوامدية.

وكشفت تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، أن وصلة مزاح بين مجموعة من الصبية -أغلق خلالها أحدهم باب محل على صديقه حتى الصباح- تسببت في نشوب مشاجرة.

Advertisements

تدخل عقلاء المنطقة وكبار العائلتين، وعقدوا جلسة صلح لإنهاء الخلاف وحقنا للدماء، لكن تجدد الخلاف بين الطرفين، ونشبت مشاجرة بالشوم سرعان ما استخدم بعض طرفيها أسلحة نارية وبيضاء، ما أسفر عن إصابة شاب بطلق خرطوش بالخطأ.

ودفعت قوات الشؤطة بتعزيزات أمنية لضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.