أبرز المعلومات عن الضمان الاجتماعي في السعودية

أصبحت كلمة "الضمان الاجتماعي" ضمن الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم توفير أجهزة لأبناء الأسر الضمانية بالتنسيق مع مؤسسة تكافل لضمان انتظامهم في الدراسة عن بعد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في وقت سابق حملة تستهدف المستفيدين من خدمات الضمان بالمجان

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

لتحديث بياناتهم بعدما تم رصد بعض الجهات تتقاضى مبالغ مالية مقابل التحديث الذي هو مجاني بالأساس.

يمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية: https://www.data.gov.sa/Data/ar/group/social_insurance

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي

اختر الملف الشخصي.

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اختر تحديث البيانات.

راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال

نبذة عن الضمان الاجتماعي

نشأت وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الفصل بينها وبين وزارة العمل وعملت لعدة سنوات بشكل منفصل قبل أن يعاد دمجها مع وزارة العمل تحت اسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت الوزارة مسؤلة عن مجموعة من الأنشطة وهي : مكافحة التسول، التنمية الاجتماعية، الجمعيات التعاونية، الجمعيات الخيرية، الإرشاد الاجتماعي، الإعانات الاجتماعية، الطفولة والأيتام، رعاية المسنين، رعاية المعوقين، رعاية الأحداث، الحماية الاجتماعية، الضمان الاجتماعي ، ويتولى رئاستها الوزير الدكتور ماجد القصبي.

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