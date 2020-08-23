مالي: مُحادثات جيدة بين المجلس العسكري ووفد دول غرب أفريقيا

بعد مرور أربعة أيام على الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، استقبلت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، المشكلة من قلب المجلس العسكري برئاسة الكولونيل آسمي غويتا في باماكو، وفد دول غرب أفريقيا. كما التقى الوفد من جهته الرئيس المخلوع.



وقال الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يرأس الوفد أن المحادثات "تسير بشكل جيد".

وعقب لقاء استمر ثلاثين دقيقة، غادر الوفد المكلف بـ"ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، من دون الإدلاء بأي تصريح.التقى وفد دول غرب أفريقيا السبت في باماكو قادة المجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليا، والرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، وذلك بعد أربعة أيام على انقلاب عسكري أطاحه به من الحكم.وقال الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يرأس الوفد "التقينا الرئيس كيتا. الأمور على ما يرام. المحادثات تسير بشكل جيد". وقبيل اللقاء مع كيتا، استقبل أعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" وبينهم رجل البلاد القوي الجديد الكولونيل آسمي غويتا، في وزارة الدفاع الوفد الذي أرسلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وعقب لقاء استمر ثلاثين دقيقة، غادر الوفد المكلف "ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، بدون الإدلاء بأي تصريح.