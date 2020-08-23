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الملك سلمان يجري تغييرات في مناصب حكومية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الأحد، بإجراء تغييرات في بعض المناصب الحكومية.

واشارت وكالة “واس” الرسمية الى أن الملك سلمان أمر بإعفاء غسان بن عبدالرحمن الشبل من منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف لتولي هذه المهمات.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بإعفاء حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي من منصب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، وتعيين محمد بن أحمد بن تركي السديري خلفا له.

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