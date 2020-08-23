هذا النوع من الهواتف لا داعي له.. خامنئي يمنع استيراد الـ “آيفون”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أمر المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة “بمنع استيراد هواتف “آيفون” والتصدي لشراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج”.

وأعرب خامنئي، خلال اجتماع بالفيديو مع مجلس الوزراء، عن “قلقه بشأن استيراد هواتف “آيفون” قائلًا: “خلال العام الماضي تم إنفاق نصف مليار دولار على استيراد هذا النوع من الهواتف الذي لا داعي له”، مؤكدًا أن “هذه الواردات تتم من قبل القطاع الخاص، ولكن على الحكومة إيقافها”.

ولاحقًا، قام مكتب خامنئي بحذف هذا الجزء من خطابه في نص نشره عبر موقعه الرسمي، كما حذف تغريدة عن هذا الموضوع على حسابه على “تويتر”. كما وصف خامنئي شراء الإيرانيين للعقارات في الخارج بـ”المشكلة”، داعيًا الحكومة إلى التعامل معها.

كما أصدر تعليمات للحكومة “بالاستعانة بالقوات المسلحة في مجال التصنيع العسكري، حيث أشار إلى أنها أطلقت نهضة بالتصنيع، حيث بات بإمكانها أن تصنع قطعًا دقيقة للغاية ومعقدة”. وكشف عن “قيام الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني بالدخول في مجال صناعة السيارات خلال الأشهر الأخيرة”.