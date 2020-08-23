بعد قرار منع الصيد.. زوارق حربية إسرائيلية تفتح النار على مركب صيد قرب ميناء غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قال اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين، مساء يوم الأحد، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مركب صيد مستخدمة نيران أسلحتها الرشاشة على بعد ميل غرب ميناء غزة.

وصرح نقيب الصيادين، نزار عياش، بأن “منع الصيد في بحر غزة تحت حجج واهية قرار إسرائيلي جائر وتعسفي، يحرم شريحة الصيادين من أرزاقهم”.

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وأضاف عياش أن قرار منع الصيد يوقف عمل أكثر من 1000 قارب صيد في قطاع غزة، فيما تمنع السلطات إدخال مستلزمات الصيد عبر المعابر.



من جهتها أفادت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار تل أبيب بوقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة، عدا السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، على أن مواصلة السلطات الإسرائيلية منع إدخال الوقود ومواد البناء منذ 12 يوما لقطاع غزة، يمس الحالة الإنسانية لمليوني فلسطيني، ويعقد حصولهم على المستلزمات الأساسية من الكهرباء.