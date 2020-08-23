كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إجلاء سكان ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب إعصار"لورا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد، أنها قامت بأصدار قرار بإجلاء سكان الولاية وإخلاء المناطق الساحلية المنخفضة، بعد توقعات بهبوب إعصارين متعاقبين مصحوبين بأمطار وقوية.

أصدرت ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد، أوامر بإجلاء سكانها وإخلاء بيوتهم في المناطق الساحلية المنخفضة وسط توقعات بهبوب إعصارين متعاقبين مصحوبين بأمطار وقوية ستجتاح الولاية.

ومن المتوقع أن تجتاح العاصفة الاستوائية "ماركو" ساحل لويزيانا، وستعقبها العاصفة "لورا" التي تمر عبر جمهورية الدومنيكان حاليا ويتوقع أن تمر عبر هيسبانيولا وكوبا وتبلغ قوتها إعصارا قبل اجتياح لويزيانا يوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وحذرت ستيسي ستيوارت، الباحثة في المركز الوطني للأعاصير، اليوم، من أن وصول الإعصارين المزدوجين للساحل الأمريكي في غضون أيام "يمكن أن يؤدي إلى طقس خطير يستمر فترة طويلة".

Advertisements

وأمر المسؤولون في دائرة لافورش الساحلية في لويزيانا بإجلاء إلزامي لسكان المناطق المنخفضة ظهر اليوم الأحد.

كما طالبت قوات خفر السواحل الأمريكية السفن في ميناء نيو أورليانز بوضع خطط لإخلاء بعض المناطق.

وأدى احتمال حدوث فيضانات وعمليات إجلاء إلى تفاقم المخاوف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.