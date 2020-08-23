كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. قوات حماية قائد عمليات كربلاء يعتدون على مواطن أثناء جولة ميدانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت قناة الغد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يكشف اعتداء قوات حماية قائد عمليات كربلاء على مواطن أثناء جولة ميدانية.

وأظهرت لقطات الفيديو التي تم التقاطها، الشاب وهو يصرخ، ولم يتم الكشف عن سبب الاعتداء.

جدير بالذكر أن محافظتي البصرة والناصرية تشهدان احتجاجات تنديدا بـ اغتيالات طالت عددا من المحللين السياسيين وناشطين بارزين.

كان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصل إلى محافظة البصرة مساء السبت، وتوعد بمعاقبة قاتلي النشطاء في العراق مؤكدًا أنه سيجعل منهم "عنوانا للعدالة".

وقال الكاظمي، السبت، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، إن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة.

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جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفض بلاده العمليات العسكرية التركية المتواصلة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان منذ الشهر الماضي.

وقال الكاظمي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية»الحكومي: «نرفض الاعتداء التركي على الأراضي العراقية».

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن «الدستور العراقي لن يسمح بأن يكون العراق منطلقًا للاعتداء على أي أحد من جيرانه ولا نسمح بذلك لا مع تركيا أو غيرها».