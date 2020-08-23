كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: الوضع على الأرض لا يبشر بوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن تركيا تحشد مجموعة من المليشيات والمرتزقة نحو محور سرت- الجفر، لافتَا إلى أن الجيش الليبي سيتعامل مع أي رد فعل بصورة مباشرة.

وتابع "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما يحدث على الأرض من المليشيات لا يبشر بوقف اطلاق النار، معقبًا: "حديث رئيس حكومة الوفاق عن السلام يكون بالأفعال وليس بالكلام".

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 200 آليه، وبعض الفرقاطات العسكرية التركية تتحرك في اتجاه مدينة سرت، وهذا يعني أن الوضع على الأرض لا يشير إلى وقف اطلاق النار، مثلما تحدث رئيس حكومة فائز السراج.

هذا وقال الكاتب أشرف أبو الهول، خلال تصريحات اعلامية، إن قرار وقف إطلاق النار في لبيبا لم يكن مفاجئًا في إطار ما تقوم به مصر من جهود لحل الأزمة الليبية سياسيًا، مؤكدًا أن مصر كانت شريك لاتصالات دولية للخروج بهذا القرار.

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وأضاف "أـبو الهول": "الخط الأحمر في سرت - الجفرة تحول لواقع دون أن ترسل مصر قواتها، جهود مصر لحل الأزمة الليبية وكان آخرها زيارة لمدير المخابرات المصرية إلى بني غازي".

وتابع "خروج البيانين اليوم من بني غازي وطرابلس يدل على اقتناع وتوافق بما تم الإعلان عنه في مبادرة القاهرة للبدء في عملية سياسية حتى وإن كان هناك بعض الاختلافات، ولكن كان هناك توافق على إجراء انتخابات وإبعاد المرتزقة وهو ما لقى تأييد وقبول سريع من دول العالم".

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".