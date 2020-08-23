نهائي “التشامبيونزليغ”.. نهاية الشوط الأول بالتعادل بين البايرن وباريس سان جيرمان

انتهى الشوط الأول من نهائي عصبة الأبطال الأوروبية بالتعادل من دون أهداف بين البايرن وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعمد ممثل الكرة الفرنسية إلى تضييق الخناق على منافسه الألماني بهدف عدم ترك مجالات لمهاجميه، الذين اعتادوا على اكتساح منافسيهم بحصص عريضة، كان آخرها الفوز على ليون الفرنسي بثلاثية وقبلها في محطة الربع على برشلونة بثمانية أهداف مقابل اثنين.

في المقابل عمد الفريق الفرنسي إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة بهدف توقيع التقدم، غير أنه في ظل استماتة الفريقين خلص الشوط الأول إلى التعادل من دون أهداف، في انتظار ما ستسفر عنه فصول النصف الثاني من المواجهة.