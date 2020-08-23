شامة الزاز تقتنع بإجراء عملية جراحية كانت ترفضها

وافقت أيقونة الطقطوقة الجبلية، شامة الزاز، على الخضوع للعملية الجراحية، التي تلزمها، بعدما كانت ترفضها، في وقت سابق.

وأفادت مصادر مقربة من الزاز لـ”اليوم24″ أن أيقونة الطقطوقة الجبلية، إلى حدود اليوم الأحد، لا تزال تخضع للعلاج بالأدوية في المستشفى العسكري، في انتظار تحسن حالتها الصحية، للخضوع للعملية الجراحية، التي أقنعها بها الأطباء، بينما كانت ترفضها.

وكشفت المصادر ذاتها أن الطاقم الطبي، المكلف بحالة شامة الزاز، يشرف على علاجها بالأدوية، من أجل الوصول إلى تحسن يسمح بإخضاعها للعملية الجراحية.

ونقلت شامة الزاز في العاشر من يوليوز إلى المستشفى العسكري، بعد تدخل وزارة الثقافة، للتكفل بوضعها الصحي، الذي تدهور إلي جانب وضعها الاجتماعي الهش.