العثماني لشبيبة حزبه: المرحلة صعبة ولا يجب الدخول في الصراعات الجانبية

انطلق الملتقى الوطني السادس عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأحد عبر بث مباشر على صفحة الشبيبة الرسمية على فيسبوك.

حضر اللقاء في بدايته أقل من عشرين متابعا، وعرف مشاركة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني للشبيبة العدالة والتنمية وأيضا عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح.

الوضعية الوبائية المقلقة التي تشهدها البلاد، والمرحلة الصعبة التي يمر منها المغرب، بسبب ارتفاع المصابين بفيروس كوفيد-19، كانت حاضرة بقوة في الملتقى، إذ دعا سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، أعضاء شبيبة الحزب إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنص عليها وزارة الصحة.

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وقال العثماني خلال كلمته، إن حزب العدالة والتنمية بكل هيآته الموازية منخرط في تعبئة وطنية لمجابهة فيروس كورونا، بنفس وطني، مقرا بأن المرحلة التي يمر منها المغرب صعبة.

ولم يفوت سعد الدين العثماني، الفرصة لدعوة أعضاء شبيبة حزبه، لما أسماه “عدم الدخول في الصراعات الجانبية التي يخلقها البعض للتشويش”، مطالبا إياهم بالتفكير في مصلحة الوطن.

وأوصى العثماني جميع أعضاء الشبيبة وهيآته الموازية، بالانخراط في حملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومواجهة دعوات البعض الذين يدعون بأن الفيروس غير موجود، أو عادي جدا، أو إجراءات التي تقوم بها السلطات في مواجهته ومبالغ فيها”.

