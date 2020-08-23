مغني الراب “Elgrandetoto” يرغب في خوض تجربة التمثيل

كشف مغني الراب “الغراندي طوطو” أنه يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدة عن الموسيقى، في مجال التمثيل مستقبلا، منتظرة الفرصة من المخرجين.

وصرح طه فحصي، الملقلب بـ”الغراندي طوطو”، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه يرى نفسه في التمثيل، الذي يقوم به في بعض من فيديو كليبات أغانيه مثل أغنية السموحات.

واعتبر “طوطو” نفسه يمكلك المقومات ليخوض تجربة التمثيل، ويرى نفسه في أعمال سينمائية كوميدية وأكشن.

وعن الأدوار، التي نالت إعجابه، ويرى نفسه قادرا على تأديتها، اختار “طوطو” دور الجوكر في الفيلم الأمريكي، الذي يحمل الاسم نفسه، والصادر في السنة الماضية.

وفي المقابل، يستعد طوطو لإصدار ألبوم “كامليون”، الذي يصدر برعاية شركة “سوني ميوزك”، كما تصدر له أغاني ديو مع فنانين، أبرزهم مغني الراب، حليوة.