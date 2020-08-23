برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البوسني، ميراليم بيانيتش، المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني، أصيب بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنه الفريق الكاتالوني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي "لقد ثبتت إصابة بيانيتش بكورونا، بعد أن أجرى فحصًا طبيًا يوم السبت 22 آب/أغسطس بسبب معاناته من بعض الانزعاجات".

وأضاف البيان "اللاعب بصحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي".

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وختم "لهذا السبب، لن يسافر اللاعب إلى إسبانيا إلا بعد مرور 15 يومًا من العزل للانضمام إلى برشلونة".

وبناءً عليه، سيغيب بيانيتش عن بداية الموسم التحضيري للبارسا، ومن المتوقع غيابه أيضًا عن صفوف منتخب البوسنة والهرسك في مباراتي إيطاليا وبولندا بدوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن بيانيتش انضم إلى برشلونة هذا الصيف، قادمًا من يوفنتوس، في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى البيانكونيري.