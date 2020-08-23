ميليشيا السراج تعتدي بالرصاص على مظاهرة رافضة لها في طرابلس

الأحد 23 أغسطس 2020

أطلقت عناصر مليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مساء الأحد، النار باتجاه متظاهرين بالعاصمة طرابلس.



وأشارت مصادر محلية وشهود عيان، إلى أن المليشيات أطلقت النار على المتظاهرين، قرب مقر مجلس الوزراء بطريق السكة بعد أن حاولوا اقتحامه واعتلى بعضهم أسواره.

ونوهت المصادر إلى أن إطلاق نار آخر على المتظاهرين رصد في منطقة طريق الشط أمام فندق المهاري حيث مقر يقع القيادي الاخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة.

وخرج آلاف الليبيين في مظاهرات في العديد من مدن غرب ليبيا ضد حكومة فايز السراج اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتظاهر الآلاف تحت شعار "ثورة الفقراء" ضد حكومة فايز السراج بمدن طرابلس والزاوية ومصراتة التي تشهد تظاهرات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ عام ٢٠١٥.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات المنددة بسياسة حكومة فايز السراج وإنعدام الخدمات وتردي الموجود منها، ووصل المتظاهرون في العاصمة طرابلس إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة.

واشتكى المتظاهرون من انقطاع التيار الكهربائي الذي يزيد عن ١٠ ساعات يوميا في غالبية المدن وعدم الطرح العادل بين المناطق، وعدم توفر الوظائف وعدم دمج الشباب وانعدام السيولة في المصارف واختفاء النفط من المحطات وعدم مساواتهم بالمرتزقة السوريين القادمين للقتال عبر أنقرة في صفوف المليشيات.

Advertisements

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بضرورة توفير الأمن والأمان لمواطني المنطقة الغربية الذين يعانون الذعر والإرهاب "حسب وصفهم".

كما أحرق ومزق عدد من المتظاهرين صور لأعضاء المجلس الرئاسي وأبرزهم فايز السراج وأحمد معيتيق.

وطالب المتظاهرون بمكافحة الفساد وانتخابات رئاسية ونيابية حقيقية وليس مجرد إعادة تشكيل مجلس رئاسي