شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 744 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 أعلنت اليابان اليوم تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و تسع حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 1.203 حالات.

في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة في العاصمة طوكيو 212 حالة بارتفاع عن حاجز الـ 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

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