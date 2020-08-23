شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يقيد التفاعل مع تغريدة «ترامب» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
وقال موقع الشركة، إن التغريدة تتضمن "مزاعم صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت"، لكنه لن يحذف التغريدة لأنها تتعلق بالمصلحة العامة.
وفي التغريدة، انتقد ترامب بشدة الاقتراع عبر البريد، وزعم أن صناديق البريد، التي تم توفيرها لتسهيل عملية التصويت عبر البريد خلال جائحة فيروس كورونا "للم يتم تطهيرها وتعقيمها ضد كوفيد".
وقالت الشركة إن مستخدمي "تويتر" ليس في مقدورهم الآن إبداء إعجاب أو الرد أو إعادة إرسال تغريدة بيان الرئيس.
وأصبح الاقتراع عبر البريد قضية خلافية في الفترة المتبقية لإجراء انتخابات نوفمبر، حيث من المتوقع أن يدلي المزيد من الملايين من المواطنين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد بدلا من التصويت شخصيا بسبب جائحة فيروس كورونا.
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